Главная » Новости



16:48, 13 ноября 2023 года В Орле стартовал региональный чемпионат Ночной хоккейной лиги В бой вступили представители двух дивизионов.







Орловские ветераны хоккея вступили в бой за награды регионального чемпионата Ночной хоккейной лиги. Первыми в новом сезоне на лед вышли представители дивизиона "Любитель 50+". Хоккеисты старше 50 лет выявят лучшего в нашем регионе впервые.



В борьбу за награды вступили пять коллективов из Орла, Новосиля и Должанского района. Первый матч – и сразу битва за трофей. "Кубок открытия" дивизиона "Любитель 50+" завоевала "Ледовая Арена". Эта команда оказалась сильнее "Новосиля" со счетом 6:2. В другом матче "Метеор" обыграл "Тайфун" со счетом 4:2.



В эти выходные стартовал сезон и в дивизионе "Любитель 40+". Здесь шесть претедентов на победу. В первые игровые выходные "Основа" обыграла "Русагро" 7:1, "Арсенал" не оставил шансов "Биофабрике" 9:1.





Анастасия Дорохова



