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20:00, 13 ноября 2023 года Грунт на Дворянке в Орле защитят от размыва Поможет специальная георешетка.



Фото: архив "Вести-Орел"

Рядом с лестницей в сквере Дворянское гнездо появится специальная георешетка. Она будет защищать грунт от размыва. Об этом сообщил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.



Напомним, что неделю назад после обильных дождей грунт под новой лестницей размыло, образовались кратеры. Решетка должна исправить ситуацию.



Сейчас на объекте полностью готова балюстрада и малые архитектурные формы. Ротонда сделана на 95%. Работы в сквере планируют закончить до конца ноября.





