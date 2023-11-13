Грунт на Дворянке в Орле защитят от размыва

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20:00, 13 ноября 2023 года
Грунт на Дворянке в Орле защитят от размываПоможет специальная георешетка.
Фото: архив "Вести-Орел"
Рядом с лестницей в сквере Дворянское гнездо появится специальная георешетка. Она будет защищать грунт от размыва. Об этом сообщил вице-спикер облсовета Михаил Вдовин.
Напомним, что неделю назад после обильных дождей грунт под новой лестницей размыло, образовались кратеры. Решетка должна исправить ситуацию.
Сейчас на объекте полностью готова балюстрада и малые архитектурные формы. Ротонда сделана на 95%. Работы в сквере планируют закончить до конца ноября.
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