На дороги в Ливнах потратят 50 миллионов

Из дорожного фонда Орловской области выделено 50 миллионов рублей. Ремонтные работы запланированы следующих участках:
- улица Мира (от улицы Денисова до улицы Губанова);
- улица Первомайская;
- тротуар по улице Московской;
- тротуар по улице Дзержинского (от улицы Рабочая до улицы Орджоникизде)
Проектно-сметная документация по ремонт по улицам Первомайской и Дзержинского проходит госэкспертизу. Документация на ремонт тротуара на Московской – в стадии разработки, сообщили в пресс-службе областного правительства.