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17:55, 13 ноября 2023 года На дороги в Ливнах потратят 50 миллионов Работы затронут четыре участка в 2024 году.



Фото: архив

Из дорожного фонда Орловской области выделено 50 миллионов рублей. Ремонтные работы запланированы следующих участках:



- улица Мира (от улицы Денисова до улицы Губанова);

- улица Первомайская;

- тротуар по улице Московской;

- тротуар по улице Дзержинского (от улицы Рабочая до улицы Орджоникизде)



Проектно-сметная документация по ремонт по улицам Первомайской и Дзержинского проходит госэкспертизу. Документация на ремонт тротуара на Московской – в стадии разработки, сообщили в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



