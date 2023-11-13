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15:01, 13 ноября 2023 года Орловчанка украла у посетителя кафе телефон и банковскую карту Личность и местонахождение злоумышленницы установили сотрудники уголовного розыска.



Фото: архив "Вести-Орел"

О краже телефона и денег с банковской карты в размере двух тысяч рублей в полицию сообщил житель Северного района Орла. Он пояснил, что отдыхал в кафе, там же находилась и злоумышленница. Она заметила, что мужчина уснул и подсела за его столик. Орловчанка забрала телефон и банковскую карту.



Подозреваемая - женщина 1976 года рождения - задержана. С нее взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. "По фактам хищения гаджета и денег со счета заявителя были возбуждены уголовные дела по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ "Кража", - рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Сергей Мерцалов



