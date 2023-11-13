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17:28, 13 ноября 2023 года Юные орловцы стали финалистами Всероссийского чемпионата по виртуальной робототехнике Турнир состоялся в Академии цифровых технологий в Санкт-Петербурге.



Фото: тг-канал "Принт-ТВ Ливны"

В число "юных Кулибиных" пробились 50 российских школьников. Ребята преодолели отборочные этапы и вышли в финальную часть. Им предстояло выполнить задания по основам робототехники и визуальному программированию.



Как сообщает "ПРИНТ-ТВ", учащиеся ливенской школы №2 Вячеслав Зиборов и Илья Ермолов по результатам Всероссийского чемпионата получили грамоты за продемонстрированные навыки и таланты в освоении виртуальной образовательной робототехники и программировании. Вячеслав Зиборов также удостоился приза зрительских симпатий за креативное решение заданий.





Сергей Мерцалов



