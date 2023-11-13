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13:29, 13 ноября 2023 года Орловский психотерапевт назвал способы борьбы с профессиональным выгоранием О таком явлении ГТРК "Орел" рассказал врач-психотерапевт Орловского психоневрологического диспансера Денис Юдин







45% россиян испытывают профессиональное выгорание, 15% из них его испытывают прямо сейчас. Синдром профессионального выгорания – это эмоциональное истощение. Это относится к людям, работающим в системе "человек – человек", у таких работников много коммуникаций.



Есть две группы факторов, являющихся предтечей профессионального выгорания. Первая связана с личностью человека, ей подвержены люди с перфекционизмом. Вторая связана с характером работы.



Борьбой с выгоранием могут стать хобби, спорт, правильно выстроенное общение с руководством и коллегами, семьей, друзьями.





Юлия Опанасюк



