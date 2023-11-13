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15:38, 13 ноября 2023 года Ливенский коневод разводит породу "Советский тяжеловоз" Сейчас в стаде четыре особи.





Видео предоставлено ТК "Принт-ТВ" (г. Ливны)

Ливенец Евгений Кожухов исполнил давнюю мечту – он разводит лошадей. Выбрал породу "Советский тяжеловоз". Она могла исчезнуть вместе с распадом СССР и внедрением в сельское хозяйство новых технологий. Сейчас в России можно насчитать порядка 250 – 300 голов советского тяжеловоза.



Стадо мужчина разводит в деревне Зубцово. Первым появился жеребец Кодекс, ему пять с половиной лет. Спустя время Евгений приобрел кобылу Тантру, которая вскоре ожеребилась – сегодня ее сыну Тарану уже два с половиной года. Полгода назад в семействе советских тяжеловозов произошло еще одно пополнение — на свет появилась Катана.



Ухаживать за животными коневоду помогает помощница – Диана Заблоцкая. Она родилась на Урале, но любовь к лошадям привела ее на Орловщину. Девушка училась в воронежской школе наездников, а оттуда приехала в Ливенский район. Девушка целиком поддерживает цель своего наставника — сохранять и приумножать породу «Советский тяжеловоз».





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ



