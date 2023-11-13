Боец СВО Сергей и его невеста Светлана поженились в Орле

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12:01, 13 ноября 2023 года
Боец СВО Сергей и его невеста Светлана поженились в ОрлеИх поздравили сотрудники городской администрации и многочисленные гости.
Фото: администрация города Орла
Сергей и Светлана знакомы уже более 20 лет. Выросли в одном поселке, ходили в одну школу, а потом поняли, что друг без друга уже не могут жить. И теперь решили узаконить свои отношения.
Сергей - боец ЧВК "Вагнер". На спецоперации был полгода, и как никто другой понимает, куда и зачем отправляется вновь. Его поддерживают родные и друзья.
Молодожены обменялись кольцами, поздравили друг друга первым супружеским поцелуем и закружились в объятиях близких людей. Новобрачных
чествовали в администрации Орла. Им пожелали любви, гармонии, взаимопонимания, терпения, благополучия и достатка. А Сергея напутствовали как можно скорее вернуться домой с Победой!
Сергей Мерцалов