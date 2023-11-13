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12:01, 13 ноября 2023 года

Боец СВО Сергей и его невеста Светлана поженились в Орле

Их поздравили сотрудники городской администрации и многочисленные гости.

Фото: администрация города Орла

Сергей и Светлана знакомы уже более 20 лет. Выросли в одном поселке, ходили в одну школу, а потом поняли, что друг без друга уже не могут жить. И теперь решили узаконить свои отношения.

Сергей - боец ЧВК "Вагнер". На спецоперации был полгода, и как никто другой понимает, куда и зачем отправляется вновь. Его поддерживают родные и друзья.

Молодожены обменялись кольцами, поздравили друг друга первым супружеским поцелуем и закружились в объятиях близких людей. Новобрачных 
чествовали в администрации Орла. Им пожелали любви, гармонии, взаимопонимания, терпения, благополучия и достатка. А Сергея напутствовали как можно скорее вернуться домой с Победой! 






Сергей Мерцалов
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