Главная » Новости



9:32, 13 ноября 2023 года Орловские студенты вернулись из Казани с серебром в Спартакиаде и Dota 2 В столице Татарстана завершился Всероссийский слет студотрядов.



Фото: пресс-служба орловского отделения организации "Российские студенческие отряды"

С 8 по 12 ноября в Казани прошел Всероссийский слет студотрядов. В орловскую делегацию вошли 19 человек. Участие приняли 89 регионов страны.



Как сообщили в пресс-службе орловского отделения организации "Российские студенческие отряды", сборная ЦФО с орловцем в составе стала серебряным призером в общекомандном зачете Спартакиады среди федеральных округов.



Студенты ОГУ Денис Ефимов, Дмитрий Быков, Павел Лунин, Никита Шевчук и Даниил Шестаков представили ЦФО на киберспортивном турнире по дисциплине Dota 2, завоевав серебро.



Также Егор Федоров и Софья Ремизова стали 11-и в соревнованиях по профессиональному мастерству по направлению проводников железных дорог.





Артем Ежаков



