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8:06, 13 ноября 2023 года В Мценске отремонтировали городской краеведческий музей Работы провели в рамках нацпроекта "Культура".



Фото: региональный информационный портал

В рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в Мценске капитально отремонтировали краеведческий музей имени Соловьева. Об этом сообщает региональный информационный портал.



На работу потратили больше 13 миллионов рублей. В здании заменены инженерные системы, проведены общестроительные и отделочные работы.



Также завершено техническое оснащение оборудованием. Помимо прочего, в музее теперь есть три обзорные витрины для создания постоянной экспозиции, посвященной событиям и участникам СВО.



Сейчас сотрудники музея сверяют фонды, занимаются упаковкой экспонатов и готовятся к возвращению в отремонтированное здание.





Артем Ежаков



