В Мценске отремонтировали городской краеведческий музей
Работы провели в рамках нацпроекта "Культура".
Фото: региональный информационный портал
В рамках регионального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" в Мценске капитально отремонтировали краеведческий музей имени Соловьева. Об этом сообщает региональный информационный портал.
На работу потратили больше 13 миллионов рублей. В здании заменены инженерные системы, проведены общестроительные и отделочные работы.
Также завершено техническое оснащение оборудованием. Помимо прочего, в музее теперь есть три обзорные витрины для создания постоянной экспозиции, посвященной событиям и участникам СВО.
Сейчас сотрудники музея сверяют фонды, занимаются упаковкой экспонатов и готовятся к возвращению в отремонтированное здание.