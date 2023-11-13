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Главная » Новости

5:06, 13 ноября 2023 года

Около 400 тысяч человек пополнили армию России на контрактной основе

Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Фото: архив "Вести-Орел"

С начала в 2023-го года в ВС РФ пришли служить по контракту порядка 410 тысяч человек. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его слова приводит "Российская газета".

Дмитрий Медведев подчеркнул, что оттока желающих служить в армии власти не наблюдают. Он добавил, что в отношении военнослужащих действуют все меры поддержки. Работа по набору контрактников продолжится и в 2024-м году.


Артем Ежаков
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