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13:00, 11 ноября 2023 года В Орловской области на нацпроект "Культура" потратят более 100 миллионов Деньги планируется израсходовать в 2024 году.



Фото: архив

В 2024 году на реализацию национального проекта "Культура" направят более 107 миллионов рублей. Об этом в ходе прямого эфира в социальных сетях 10 ноября рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.



В 2024 году продолжится строительство Баклановского дома культуры в Орловском муниципальном округе. Запланирован капремонт еще двух ДК: в селе Телечье Мценского района и деревне Новоселово Орловского округа.



В планах капремонт Покровской детской школы искусств, покупка двух автоклубов для районов, создание модельной библиотеки в Ливнах.





Сергей Силаев



