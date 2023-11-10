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18:10, 10 ноября 2023 года Юные орловцы отдохнут в "Артеке" Путевки они заработали своей активностью.



Фото: архив "Вести-Орел"

Сегодня в "Артек" отправятся 18 ребят из Орловской области. Путевку в знаменитый лагерь они получили благодаря своим победам в учебе, творчестве, спорте или за общественную деятельность.



Ежегодно благодаря конкурсному отбору в "Артеке", "Орленке" и "Смене" отдыхает до 200 орловских школьников. Этой практике уже 10 лет.



Некоторые из них становятся звездами своих смен, их портреты висят в лагерях, где они смогли ярко проявить свои способности. Отбором и направлением детей занимается Дворец пионеров имени Гагарина.





Татьяна Тимохина



