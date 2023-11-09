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16:22, 9 ноября 2023 года Орловский риелтор объяснила, почему не падает спрос на жилье С начала года жители России стали чаще брать ипотеку.







Банки РФ заметили рекордное увеличение спроса на кредиты, несмотря на рост ключевой ставки. Например, за последние две недели заявок на жилищные кредиты подано на 13% больше, чем обычно.



С чем связан такой ажиотаж на рынке недвижимости? КорреспондентАлександра Бахтина поговорила с риэлтором Юлией Савковой и узнала ответ на вопрос.





Александра Бахтина



