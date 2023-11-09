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16:09, 9 ноября 2023 года Орловский медик рассказал о важности эндоскопии в ранней диагностике рака Вовремя обнаруженное заболевание вылечить проще.







Нередко бывает, что здоровье человека оказывается в его собственных руках. В этой связи диагностика и обследование особенно важны. Медики не устают повторять, что вовремя обнаруженный рак лечится на ранней стадии успешно.



Главное - не побояться сделать эндоскопическое обследование в целях профилактики. Об этом наш корреспондент Елена Литинская побеседовала с заведующим эндоскопическим отделением Орловского областного онкологического диспансера Андреем Аболмасовым.





Елена Литинская



