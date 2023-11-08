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1:38, 8 ноября 2023 года

В России не будут взыскивать купленное по соцконтракту имущество

Законопроект принят в первом чтении.

Фото: архив "Вести-Орел"

Государственная Дума РФ в первом чтении приняла законопроект, согласно которому в стране не будут взыскивать имущество, купленное в рамках социального контракта.
"Согласно документу, в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, включат то, что куплено на деньги от государственной помощи, в том числе соцконтракта", – сообщили в пресс-службе ГД РФ.
Подчеркивается, что сами средства, полученные в рамках программы, уже защищены законом.

Напомним, что социальный контракт – это помощь от государства по нескольким направлениям: поиск работы, ведение индивидуальной предпринимательской деятельности или личного подсобного хозяйства, преодоление трудной жизненной ситуации. На соцконтракт вправе претендовать граждане с доходами ниже регионального прожиточного минимума.


Артем Ежаков
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