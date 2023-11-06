Главный эндокринолог Орловщины рассказала, как не допустить развития сахарного диабета
В ноябре отмечается день борьбы с болезнью.
Всемирный день борьбы с сахарным диабетом – повод напомнить о профилактике и лечении. Диабет – это фактор риска развития инфаркта, инсульта и других сердечно- сосудистых патологий. Он входит тройку лидеров среди болезней приводящих к летальному исходу
О том, как не допустить развития этой болезни и как вести себя, если ее диагностировали, мы поговорили с главным эндокринологом Орловской области Галиной Масалыгиной.