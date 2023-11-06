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14:03, 6 ноября 2023 года Главный эндокринолог Орловщины рассказала, как не допустить развития сахарного диабета В ноябре отмечается день борьбы с болезнью.







Всемирный день борьбы с сахарным диабетом – повод напомнить о профилактике и лечении. Диабет – это фактор риска развития инфаркта, инсульта и других сердечно- сосудистых патологий. Он входит тройку лидеров среди болезней приводящих к летальному исходу



О том, как не допустить развития этой болезни и как вести себя, если ее диагностировали, мы поговорили с главным эндокринологом Орловской области Галиной Масалыгиной.





Елена Литинская



