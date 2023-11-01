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11:00, 1 ноября 2023 года Орловец отучился на агронома по фиктивному диплому В деле разбиралась прокуратура.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орловской области прокуратура проверила исполнение закона об образовании. Выяснилось, что в 2016-м году на бюджет в Глазуновский сельскохозяйственный техникум по профилю "Агрономия" был зачислен мужчина, предоставивший диплом о среднем (полном) общем и начальном профессиональном образовании, выданный профучилищем №28.



Как оказалось, документ был фактически выдан другому человеку, а учебу в техникуме студент не прошел, однако получил в итоге диплом.



Как сообщили в региональной прокуратуре, ведомство добилось признания выданного диплома недействительным и взыскания с мужчины денег, потраченных на его обучение. По факту использования фиктивного диплома при поступлении проводится процессуальная проверка.





Артем Ежаков



