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15:47, 31 октября 2023 года Движение по улице Родзевича-Белевича в Орле ограничили до зимы Это связано с обустройством остановок.



Фото: архив

В Орле до 1 декабря 2023 года в связи с работами по обустройству остановочных павильонов и разворотной площадки вводится ограничения движения для авто по улице Родзевича-Белевича.



– Временное ограничение означает, что в отдельные периоды времени на данном участке на проезжей части будет работать техника, препятствующая проезду автомобилей, - пояснили в пресс-службе городской администрации.



Помимо этого, в связи с аварийно-восстановительными работами временно ограничено движение по улице Героев Пожарных.





Сергей Силаев



