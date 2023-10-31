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15:30, 31 октября 2023 года

На Дворянке размыло часть грунта под лестницей

На объект пригласили подрядчика, заказчика и проектировщика.

Фото: Михаил Вдовин

В Орле на Дворянке продолжаются работы. На объект 31 октября пригласили подрядчика, заказчика и проектировщика, а поводом стала нештатная ситуация. Прошедшие ливневые дожди размыли часть грунта под лестницей, рассказал первый заместитель председателя облсовета Михаил Вдовин в соцсетях.

По словам Вдовина, ротонда готова на 90%. Из работ осталась покраска и покрытие купола металлом. Балюстрада также готова к покраске, сейчас ведутся работы по устройству дорожки вдоль реки. Найдено и техническое решение по укреплению лестницы.

Природа дает нам время максимум десять дней. Считаю, в дальнейшем работы должны быть приостановлены до весны, но это решает заказчик, - написал Вдовин.




Сергей Силаев
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