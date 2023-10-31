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9:30, 31 октября 2023 года

В Орловской области более пяти тысяч человек заболели респираторными инфекциями

Показатель снизился почти на 13%.

Фото: архив сайта "Вести-Орел"

В Орловской области с 23 по 29 октября острыми респираторными вирусными инфекциями заболели 5067 человек. Этот показатель снизился на 12,9% по сравнению с прошлой неделей.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость COVID-19 низкая – за отчетную неделю зарегистрировано 95 случаев. Однако по сравнению с прошлой семидневкой наблюдается рост – на 10,4%.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области напоминает, что наиболее эффективным и доступным средством защиты от гриппа и его осложнений в настоящее время является вакцинация.


Сергей Силаев
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