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7:00, 31 октября 2023 года Расходы на жилье для детей-сирот в Орловской области увеличатся Об этом сообщил губернатор.



Фото: "Телеграммы из Орла"

В Орле 30 октября прошло координационное совещание по обеспечению правопорядка в Орловской области. Заседание провел губернатор Андрей Клычков. На нем обсудили реализацию нацпроектов и обеспечение детей-сирот жильем.



В 2023 году будет направлено рекордный объем средств на нацпроекты – 11,4 миллиарда рублей. Органы исполнительной власти и правоохранительные структуры должны обеспечить всесторонний контроль на всех этапах реализации. Андрей Клычков также сообщил, что в 2024 году на эти жилье для детей-сирот расходы в регионе будут увеличены.



– Напомню, что за последние годы более 1400 орловских детей-сирот стали обладателями собственных квартир. Нами инициирована и реализуется новая региональная мера поддержки – выдача жилищных сертификатов. По моему поручению в проекте областного бюджета на 2024 год увеличены расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам, - цитирует тг-канал "Телеграммы из Орла" главу региона.





Сергей Силаев



