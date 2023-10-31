Орловцы смогут сообщить о беспилотниках через 112

Жители России смогут сообщать о беспилотных летательных аппаратах через 112. Правительство Российской Федерации поддержало инициативу. Сейчас в стране 112 является единым бесплатным номером вызова служб экстренного реагирования. Сейчас в список входят:
В этот перечень планируется внести специалистов, которые оперативно реагируют на пролеты БПЛА. Если человек заметит подозрительный летательный аппарат, то сможет сообщить о нем по экстренному номеру 112. Затем оператор передаст координаты ответственным службам, после чего дрон станет целью силовиков.