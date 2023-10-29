воскресенье 29.10.2023 06:44:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

5:00, 29 октября 2023 года

В Орловском округе дали старт строительству дома культуры

Новый ДК появится в селе Бакланово.

Фото: соцсети Романа Жукова

О начале строительства сообщил глава Орловского муниципального округа Роман Жуков. Подрядчик закупил материалы для выполнения работ по отводу воды и металлоконструкций.

На данный момент уже выполнены работы по устройству дренажа и отводу воды от ручья, выполняется устройство котлована фундамента здания, - рассказал Роман Жуков.

В 2024 году в населенном пункте Бакланово появится современный сельский дом культуры. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Культура". В учреждении смогут проводить мероприятия почти для 200 человек. На возведение объекта выделено 66 миллионов рублей, 23 миллиона перечислены подрядчику в качестве аванса.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.