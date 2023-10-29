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5:00, 29 октября 2023 года В Орловском округе дали старт строительству дома культуры Новый ДК появится в селе Бакланово.



Фото: соцсети Романа Жукова

О начале строительства сообщил глава Орловского муниципального округа Роман Жуков. Подрядчик закупил материалы для выполнения работ по отводу воды и металлоконструкций.



– На данный момент уже выполнены работы по устройству дренажа и отводу воды от ручья, выполняется устройство котлована фундамента здания, - рассказал Роман Жуков.



В 2024 году в населенном пункте Бакланово появится современный сельский дом культуры. Работы проводятся в рамках нацпроекта "Культура". В учреждении смогут проводить мероприятия почти для 200 человек. На возведение объекта выделено 66 миллионов рублей, 23 миллиона перечислены подрядчику в качестве аванса.





Сергей Силаев



