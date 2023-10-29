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1:30, 29 октября 2023 года

В Госдуму внесли законопроект о защите русского языка

Инициатива ограничивает использование иностранных слов в публичном пространстве.

Фото: портал Госдумы

Ранее уже был принят закон, который расширил перечень сфер, где обязательно использовать русский язык, но он охватывал не все из них. Закон ограничит использование иностранных слов в рекламе, торговле, сфере услуг и градостроительной деятельности.

В частности, изменения коснутся рекламных щитов и вывесок, названия жилых комплексов. А доводить до потребителя информацию об акциях и скидках нужно будет на русском языке, - сообщили в пресс-службе нижнего парламента Российской Федерации.

Требования не будут распространяться на фирменные наименования и товарные знаки. Право использование государственных языков республик сохраняется при обязательном наличии перевода на русский язык.


Сергей Силаев
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