Орловская область передала 20 тонн овощей и квадроцикл бойцам СВО

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3:00, 29 октября 2023 года
Орловская область передала 20 тонн овощей и квадроцикл бойцам СВООчередной гуманитарный груз доставлен на Авдеевское направление.
Фото: пресс-служба правительства региона
Посылку получили десантники, выполняющие боевые задачи на Авдеевском направлении. Овощи собирали жители Кромского района и Орловского муниципального округа.
Отец Василий передал десантникам груз, собранный по их просьбам прихожанами. В посылку вошли окопные свечи, продукты, бензопила, утеплитель. Также солдаты получили квадроцикл. Транспортное средство поможет преодолевать бездорожье.
– Помогая ближним, нашим землякам, мы помогаем себе, помогаем стране, укрепляем веру и традиции милосердия и сопереживания. В молитвах о здравии, участвуя в акциях поддержки фронта, российского воинства крепнет наше единство, куется долгожданная Победа, - отметил губернатор Андрей Клычков.
Сергей Силаев