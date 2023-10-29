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3:00, 29 октября 2023 года

Орловская область передала 20 тонн овощей и квадроцикл бойцам СВО

Очередной гуманитарный груз доставлен на Авдеевское направление.

Фото: пресс-служба правительства региона

Посылку получили десантники, выполняющие боевые задачи на Авдеевском направлении. Овощи собирали жители Кромского района и Орловского муниципального округа.

Отец Василий передал десантникам груз, собранный по их просьбам прихожанами. В посылку вошли окопные свечи, продукты, бензопила, утеплитель. Также солдаты получили квадроцикл. Транспортное средство поможет преодолевать бездорожье.

Помогая ближним, нашим землякам, мы помогаем себе, помогаем стране, укрепляем веру и традиции милосердия и сопереживания. В молитвах о здравии, участвуя в акциях поддержки фронта, российского воинства крепнет наше единство, куется долгожданная Победа, - отметил губернатор Андрей Клычков.





Сергей Силаев
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