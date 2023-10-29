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7:00, 29 октября 2023 года

Орловцам предложили сыграть в шахматы в библиотеке

Сразиться можно будет 3 ноября.

Фото: пресс-служба правительства региона

Орловская детская библиотека имени Пришвина присоединится к всероссийской акции "Ночь искусств". Мероприятия запланированы на 3 ноября, они пройдут с 15.00 до 18.00.

В 15.00 орловцев приглашают на встречу с известным фотохудожником Владимиром Ададуровым. Речь пойдет об искусстве фотографии, в том числе черно-белой.

В 15.30 в отделе обслуживания дошкольников и младших школьников пройдет черно-белый мастер-класс по аппликации. Его проведет преподаватель Орловской детской школы изобразительных искусств и ремесел Светланы Чумаковой "Зимний вечер". Для участия предварительно нужно записаться по телефону 55-04-39.

В 16.00 пройдет интеллектуальный квиз "Черно-белая пятница". Вход свободный, участвовать могут и семьи. В это же время в информационно-краеведческом секторе будут сочинять текст в жанре блэкаут-поэзии, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 16.30 гостям предложат освоить технику гаттажа. Для участия в творческом занятии "Вся красота в царапинках" нужно предварительно записаться по телефону 55-04-39. В 17.30 можно будет сразиться в шахматы и "Зебру". Кроме того, орловцы смогут посмотреть мультфильмы и посетить книжную выставку.

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Сергей Силаев
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