Орловским мировым судьям увеличат финансирование почти на 15%
Бюджет согласован с департаментом финансов.
Фото: Орловский областной суд
В Орловском областном суде состоялось очередное заседание совета судей региона. Одним из основных вопросов стало согласование прогнозируемого бюджета на деятельность мировых судей Орловской области на 2024 год.
Бюджет, утвержденный на 2024 год, на 14,8% больше бюджета 2023 года. Увеличение согласовано с региональным департаментом финансов, сообщается на сайте Орловского облсуда. Деньги пойдут на зарплату работников аппарата, техосблуживание зданий судов, услуги связи, охраны, текущий ремонт.