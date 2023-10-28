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18:00, 28 октября 2023 года В Шаблыкинском районе Орловщины отремонтировали дорогу Полотно привели в порядок после обращения жителей к губернатору.



Фото: газета "Шаблыкинский вестник"

В Шаблыкинском районе Орловской области отремонтировали участок дороги "Новоселки-Высокое". С просьбой к главе региона Андрею Клычкову местные жители обратились еще в феврале в ходе визита губернатора в муниципалитет.



После обращения была составлена смета и проведена экспертиза. В сентябре на дорогу вышли рабочие и техника. Полотно состоит из двух слоев щебенки и двух слоев асфальта, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Протяженность участка составила почти километр. Стоимость работ – 12 миллионов рублей.





Сергей Силаев



