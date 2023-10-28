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15:00, 28 октября 2023 года В Орловской области утвердили порядок использования беспилотников Для использования БПЛА необходимо направлять заявку.



Фото из архива

Оперативный штаб Орловской области утвердил порядок использования беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Документ разработан в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства над территорией региона и наличием угроз в условиях проведения специальной военной операции. Он опубликован на сайте областного правительства.



Заявитель на получение согласия полетов могут быть юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели. Заявка подается в департамент дорожного хозяйства Орловской области, где необходимо указать данные владельца дрона, фирму производителя, модель, серийный номер. Также в заявку нужно включить время начала и окончания использования воздушного пространства и границы района.



Решение департамент принимает решение в течение пяти суток со времени регистрации документов. Заявитель получает письменное уведомление по почте.





Сергей Силаев



