Клещи продолжают кусать орловцев в конце октября

Сезон активности клещей продолжается на территории Орловской области. Всего после укусов во всех районах региона обратились 2264 пострадавших. Их них 806 человек – дети.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, зарегистрировано 52 случая заболевания боррелиозом у взрослых. Мониторинг активности природных очагов продолжается.
– При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если Вы сняли клеща самостоятельно. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии, - напоминают в пресс-службе управления Роспотребнадзора.