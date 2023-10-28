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14:00, 28 октября 2023 года Клещи продолжают кусать орловцев в конце октября За медпомощью обратились более 2200 человек.



Фото: архив

Сезон активности клещей продолжается на территории Орловской области. Всего после укусов во всех районах региона обратились 2264 пострадавших. Их них 806 человек – дети.



Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, зарегистрировано 52 случая заболевания боррелиозом у взрослых. Мониторинг активности природных очагов продолжается.



– При обнаружении на коже присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью, даже если Вы сняли клеща самостоятельно. Только врач может решить вопрос о необходимости назначения антибиотикотерапии, - напоминают в пресс-службе управления Роспотребнадзора.





Сергей Силаев



