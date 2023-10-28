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13:00, 28 октября 2023 года Орловцы пытались почти две тысячи раз пронести запрещенные предметы в суды Статистику представили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.



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Одна из задач судебных приставов – обеспечения порядка деятельности судов. В Орловской области ведомство охраняет здания арбитражного суда Орловской области, Орловского областного суда, 29 зданий районных судов и 48 помещений судебных участков мировых судей.



За девять месяцев 2023 года судебные приставы пресекли попытки проноса 1835 запрещенных предметов. В список запрещенных предметов входило огнестрельное оружие, боеприпасы, газовое и травматическое оружие и другие предметы, представляющие угрозу для безопасности окружающих.



– Благодаря четкой работе судебных приставов по ОУПДС запрещенные предметы, которые могли быть использованы в качестве орудия нападения, в суд пронесены не были. Чрезвычайных происшествий в зданиях судов не допущено, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Орловской области.





Сергей Силаев



