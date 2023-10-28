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12:00, 28 октября 2023 года

В Орле наградили водителей автобусов, трамваев и троллейбусов

Страна отметит день автомобилиста 29 октября.

Фото: пресс-служба правительства региона

Торжественное мероприятие прошло 27 октября в городском центре культуры. Поздравить работников транспорта приехали руководитель департамента транспорта Алексей Субботин, сенатор Василий Иконников, мэр Орла Юрий Парахин.

Помимо наступающего профессионального праздника в 2023 году отмечается 55 лет орловскому троллейбусу и 125 лет орловскому трамваю, поэтому отдельные слова поздравления звучали в адрес сотрудников трамвайно-троллейбусного предприятия, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Работников транспорта всегда отличали и отличают высокая организованность, преданность профессии, ответственность за выполнение порученного дела. Ведь в ваших руках – жизни пассажиров. От имени губернатора и правительства Орловской области, от себя лично искренне благодарю вас за труд. Желаю вам крепкого здоровья, успехов, стабильной работы и хороших дорог, - поздравил присутствующих Алексей Субботин.

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Сергей Силаев
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