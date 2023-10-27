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20:00, 27 октября 2023 года Экс-начальник одной из орловских колоний предстанет перед судом за взятку Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителям ИК-5 завершено.



Фото: следственный комитет

Бывший начальник исправительной колонии №5 УФСИН России по Орловской области обвиняется в получении взятки. Преступление раскрывалось и расследовалось следователями совместно с УФСБ И УМВД России по Орловской области.



Установлено, что 16 сентября 2022 года мужчина получил на парковке от посредника 400 тысяч рублей. Взамен обвиняемый должен был подготовить и утвердить положительную характеристику в отношении осужденного, который передал деньги посреднику. Эта характеристика должна быть приобщена к материалу о замене части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.



– Проведение следственных и процессуальных действий завершено и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



