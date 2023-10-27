пятница 27.10.2023 23:33:04 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

20:00, 27 октября 2023 года

Экс-начальник одной из орловских колоний предстанет перед судом за взятку

Расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителям ИК-5 завершено.

Фото: следственный комитет

Бывший начальник исправительной колонии №5 УФСИН России по Орловской области обвиняется в получении взятки. Преступление раскрывалось и расследовалось следователями совместно с УФСБ И УМВД России по Орловской области.

Установлено, что 16 сентября 2022 года мужчина получил на парковке от посредника 400 тысяч рублей. Взамен обвиняемый должен был подготовить и утвердить положительную характеристику в отношении осужденного, который передал деньги посреднику. Эта характеристика должна быть приобщена к материалу о замене части наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Проведение следственных и процессуальных действий завершено и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.