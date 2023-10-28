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3:00, 28 октября 2023 года Житель Алтайского края проведет восемь лет в колонии за покушение на убийство Доказательства собрал следственный комитет.



Фото: следственный комитет

Орловские следователи собрали доказательства для обвинительного приговора в отношении ранее судимого 56-летнего жителя Алтайского края. Мужчина признан виновным в покушении на убийство.



Следствие и суд установили, что в октябре 2022 года мужчина был пьян и находился в хозпостройке. Он поссорился с 34-летней знакомой и несколько раз пырнул ее ножом. Женщина выжила благодаря тому, что успела выбежать из помещения и сообщить о произошедшем. Медики своевременно оказали ей помощь.



– Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.





Сергей Силаев



