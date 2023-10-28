суббота 28.10.2023 04:07:09 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

3:00, 28 октября 2023 года

Житель Алтайского края проведет восемь лет в колонии за покушение на убийство

Доказательства собрал следственный комитет.

Фото: следственный комитет

Орловские следователи собрали доказательства для обвинительного приговора в отношении ранее судимого 56-летнего жителя Алтайского края. Мужчина признан виновным в покушении на убийство.

Следствие и суд установили, что в октябре 2022 года мужчина был пьян и находился в хозпостройке. Он поссорился с 34-летней знакомой и несколько раз пырнул ее ножом. Женщина выжила благодаря тому, что успела выбежать из помещения и сообщить о произошедшем. Медики своевременно оказали ей помощь.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием наказания в исправительном учреждении строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в СУ СК РФ по Орловской области.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.