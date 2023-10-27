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18:30, 27 октября 2023 года Орловские трамваи стали на рельсы почти 125 лет назад Красно-желтый вагон открыл двери для жителей в 1898 году.



Фото: архив сайта "Вести-Орел"

Всем известный красно-желтый вагончик встал на рельсы больше века назад – 3 ноября 1898 года. В тот день по улица Орла проехал первый трамвай. Уже на следующий двери вагона были открыты для всех жителей областной столицы.



В настоящее время в эксплуатации Трамвайно-троллейбусного предприятия 27 трамваев. Всего их 70, но большая часть требует ремонта и финансовых вложений.



Один из красно-желтых вагонов 36 лет назад проделал самый длинный маршрут в истории городского электротранспорта: Орел - Сан-Франциско. Там требовался исторический музейный экспонат, и орловский вагончик был передан за океан.





Сергей Силаев



