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15:30, 27 октября 2023 года В амбулатории поликлиники №3 Орла открылся кабинет УЗИ Обследование для жителей 909 квартала теперь пройти проще.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В амбулатории поликлиники №3 Орла на улице Машкарина открылся кабинет УЗИ. Теперь жителям 909 квартала не нужно ездить в главный корпус поликлиники.



Открытие кабинета стало возможным новым кадрам, которые пришли в медучреждение. Доктор Роман Поликарпов работает врачом ультразвуковой диагностики более десяти лет. Раньше его пациентами были дети, а теперь орловец работает со взрослыми, рассказали в департаменте здравоохранения региона.



Специалисты использует новое портативное оборудование, которое поликлиника получила в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Сканер обеспечивает четкую детализацию изображения, благодаря чему специалист может заметить изменения на ранней стадии и вовремя начать лечение. Сейчас в кабинете проводят до 15 исследований в день.





Сергей Силаев



