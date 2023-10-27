Главная » Новости



15:00, 27 октября 2023 года В ЛНР отремонтируют детский сад за счет средств Орловщины Помощь получит здание в закрепленном за нашим регионом районом.



Фото из архива

Орловская область выделит средства на капитальный ремонт детского сада в Троицком районе Луганской Народной Республики. Деньги пойдут на обновление сада "Теремок".



Перечень работ по восстановлению объектов инфраструктуры в 2023 году уже утвержден. В него входит ремонт правого крыла здания, системы вентиляции, обустройство уличных павильонов, сообщили в пресс-службе областного правительства.



Троицкий район ЛНР закреплен за Орловской областью. Наш регион активно отправляет туда гуманитарную помощь.





Сергей Силаев



