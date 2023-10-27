На завершение реконструкции Красного моста в Орле выделили дополнительно 80 миллионов
Поправки приняты в городской бюджет.
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В Орле 27 октября состоялось заседание Орловского городского совета народных депутатов, где народные избранники поддержали поправки в городской бюджет о выделении 1% необходимого софинансирования.
– В связи с выделением дополнительных бюджетных ассигнований за счет средств резервного фонда Правительства РФ на завершение реконструкции Красного моста в Орле в 2023 году согласно условиям предоставления субсидий муниципалитету необходимо софинансирование городского бюджета в размере 1%, - пояснили в пресс-службе Орловского горсовета.
Деньги в ближайшее время поступят в бюджет города.