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12:30, 27 октября 2023 года

Более тысячи орловцев открыли свое дело благодаря соцконтракту в 2023 году

Индустрия красоты и автосервис стали самыми популярными направлениями.



Как рассчитать свой доход и какие тонкости следует учитывать в заполнении паспортов проектов, будущие бизнесмены выяснили на личном приеме.

За время действия социального контракта увеличилась и сумма поддержки. Если изначально она была по предпринимательской деятельности до 250 тысяч рублей, сейчас до 350 тысяч рублей. Ограничений по видам деятельности нет. Орловец может обратиться с любой идеей своего дела. Достаточно заполнить бизнес-план и отдать его экспертам на рассмотрение.

Необходимо обратиться в отдел соцзащиты, либо по телефону горячей линии, или обратиться к нам на сайт - там помогут. Помогут рассказать, какие документы необходимо подготовить: о доходах, о составе семьи. Если предпринимательская деятельность предполагается, то необходимо еще подготовить бизнес-план, - отметил заместитель руководителя департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области Александр Востриков


Сергей Силаев
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