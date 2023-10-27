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11:45, 27 октября 2023 года

Губернатор Клычков принял участие в совещании по региональному развитию

Заседание провел заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Фото: пресс-служба правительства региона

Селекторное совещание прошло в режиме видео-конференц-связи. В совещании приняли участие министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, главы регионов. Орловскую область представляли губернатор Андрей Клычков, главы департаментов, прокурор региона Алексей Тимошин.

В центре внимание были вопросы, посвященные подготовке к отопительному сезону. В Орловской области он стартовал еще 5 октября. В первую очередь тепло получили социальные объекты. Сейчас все школы, детские сады, больницы, дома и котельные обеспечены теплом, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Также участники совещания обсудили ход проектов, которые реализуются за счет фонда национального благосостояния и инфраструктурных кредитов. Глава региона Андрей Клычков доложил, что в орловском регионе нет рисков по проектам, реализуемых за счет бюджетных кредитов. На эти цели выделен 381 миллион рублей.


Сергей Силаев
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