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11:00, 27 октября 2023 года

С начала года на нацпроекты в Орловской области направлено более восьми миллиардов рублей

Актуальные цифры озвучил глава региона.

Фото: пресс-служба областного правительства

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что на реализацию национальных проектов с начала 2023 года направлено более восьми миллиардов рублей. Цифры прозвучали на совещании с главами районов 26 октября.

Всего на эти цели планируется потратить 11,4 миллиарда рублей. Восемь миллиардов рублей – это более 70% от запланированного объема средств. Темпы освоения превышают прошлогодние на 6,4%.

За последнюю неделю в регионе на нацпроекты потратили порядка 300 миллионов рублей. Большая часть средств была направлена на оплату работ на Красном мосту и покупку ноутбуков для учебных заведений.


Сергей Силаев
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