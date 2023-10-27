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10:30, 27 октября 2023 года Больше 100 тонн орловских продуктов и воды раздали в зоне СВО Фуры привезли продовольствие в район Кременной.



Фото: скриншот из видео Андрея Клычкова

Гуманитарная колонна, состоящая из пяти загруженных фур, приехала из Орловской области в зону проведения специальной военной операции в район Кременной. Всего разгружено 105 тонн продуктов и воды.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в телеграм-канале, что переданы овощные наборы, в которые вошли картофель, капуста, морковь, лук и пять тонн масла. Также доставлено 20 тонн питьевой воды.



– Внимание и забота орловчан позволяют бойцам чувствовать, что они не одни. Направляя такую помощь солдатам, мы от всей души благодарим их, и это вдохновляет ребят на новые высоты мужества и отваги, - отметил глава региона.





Сергей Силаев



