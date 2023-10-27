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10:10, 27 октября 2023 года С ноября на Орловщине заработает диспетчерская служба для контроля за дорогами зимой Специалисты будут работать круглосуточно.



Фото из архива

С 1 ноября 2023 года в Орловской области круглосуточно будет функционировать диспетчерская служба центра управления производством. Под наблюдением будет находиться сеть из 23 постов дорожного контроля метеосистемы, включающих метеостанцию, датчики дорожного покрытия и камеры.



Это позволит контролировать состояние дорог, а специализированные метеопрогнозы позволят подготовиться к неблагоприятным погодным условиям, сообщили в пресс-службе областного правительства. Все дорожные машины оснащены оборудованием ГЛОНАСС, что позволяет отслеживать работу техники в режиме онлайн на карте Орловской области.





Сергей Силаев



