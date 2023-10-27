пятница 27.10.2023 22:25:32 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Главная » Новости

9:30, 27 октября 2023 года

В соседнем с Орловской областью регионе беспилотник упал рядом со складом ядерных отходов

БПЛА взорвался, никто не пострадал.

Фото: Максим Блинов

Украинские дроны трижды попытались атаковать Курскую атомную электростанцию в городе Курчатове 26 октября. Об атаках сообщили в Минобороны Российской Федерации.

Первый беспилотник упал примерно в 20.20, взрывное устройство не сдетонировало, специалисты уничтожили БПЛА. Падение второго беспилотника зафиксировали в 21.30 на территории атомной электростанции. БПЛА перехватили с помощью средств ПВО, он тоже не сдетонировал. Третий беспилотник перехватили около 23.40, аппарат упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. В результате никто не пострадал, повреждения получил фасад здания.

Отметим, что от города Курчатова, где расположена Курская АЭС, до Орла около 150 километров.


Сергей Силаев
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.