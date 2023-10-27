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9:30, 27 октября 2023 года В соседнем с Орловской областью регионе беспилотник упал рядом со складом ядерных отходов БПЛА взорвался, никто не пострадал.



Фото: Максим Блинов

Украинские дроны трижды попытались атаковать Курскую атомную электростанцию в городе Курчатове 26 октября. Об атаках сообщили в Минобороны Российской Федерации.



Первый беспилотник упал примерно в 20.20, взрывное устройство не сдетонировало, специалисты уничтожили БПЛА. Падение второго беспилотника зафиксировали в 21.30 на территории атомной электростанции. БПЛА перехватили с помощью средств ПВО, он тоже не сдетонировал. Третий беспилотник перехватили около 23.40, аппарат упал рядом со складом ядерных отходов и взорвался. В результате никто не пострадал, повреждения получил фасад здания.



Отметим, что от города Курчатова, где расположена Курская АЭС, до Орла около 150 километров.





Сергей Силаев



