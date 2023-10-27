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9:00, 27 октября 2023 года На октябрьской сессии Орловского облсовета рассмотрят более 30 вопросов Заседание пройдет 27 октября.



Фото из архива

На 25-м заседании Орловского областного совета народных депутатов, которое начнется 27 октября в 10.00, парламентарии рассмотрят 34 вопроса. Среди них главный финансовый документ на следующий год, дополнительные льготы детям-сиротам, объекты культурного наследия.



Народные избранники обратятся в Государственную Думу. В обращении они попросят предоставлять первоочередное место детям из многодетных и неполных семей в детских садах. Также в зоне внимания социальная помощь и охрана окружающей среды.





Сергей Силаев



