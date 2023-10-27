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16:45, 26 октября 2023 года На стадионе Ленина в Орле обновится табло Такой подарок предоставил ФК "Орел" губернатор.



Фото: скриншот трансляции СФФ "Центр"

Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал о подарке для футболистов местной команды. Недавно ФК "Орел" победил в кубке ССФ "Центр" и обеспечил себе место в профессиональном футболе.



– У меня было обещание: ребятам в случае победы в кубке будем менять экран. Нашли спонсора, кто это сделает. Это небольшой наш презент для ребят за их победу, - сказал губернатор.



Напомним, путевку в профессиональную лигу наша команда завоевала 18 октября. В тот день на домашнем стадионе ФК "Орел" обыграл лискинский "Локомотив" со счетом 4:1. Покер оформил Евгений Рагулькин.





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ФК "Орел" завоевал путевку в профессиональную лигу









Сергей Силаев



