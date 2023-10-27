На стадионе Ленина в Орле обновится табло

|
|пятница 27.10.2023 22:15:26
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
16:45, 26 октября 2023 года
На стадионе Ленина в Орле обновится таблоТакой подарок предоставил ФК "Орел" губернатор.
Фото: скриншот трансляции СФФ "Центр"
Глава Орловской области Андрей Клычков рассказал о подарке для футболистов местной команды. Недавно ФК "Орел" победил в кубке ССФ "Центр" и обеспечил себе место в профессиональном футболе.
– У меня было обещание: ребятам в случае победы в кубке будем менять экран. Нашли спонсора, кто это сделает. Это небольшой наш презент для ребят за их победу, - сказал губернатор.
Напомним, путевку в профессиональную лигу наша команда завоевала 18 октября. В тот день на домашнем стадионе ФК "Орел" обыграл лискинский "Локомотив" со счетом 4:1. Покер оформил Евгений Рагулькин.
ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:
ФК "Орел" завоевал путевку в профессиональную лигу
Сергей Силаев
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.