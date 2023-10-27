|
|пятница 27.10.2023 22:15:21
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
19:30, 26 октября 2023 года
Орловские пожарные приняли "на службу" кошекЖивотных зовут Белка и Стрелка.
Фото: архив сайта
В августе на смену караулов пришла беременная кошка. Двух котят пристроили, а еще двое остались "на службе". Боевое крещение ими пройдено, котята ездили на тушение пожара.
Мама-кошка спрятала их в машине. Пушистиков обнаружили уже после того, как спасатели справились с огнем. Если найдутся желающие, пожарные готовы отдать котят в добрые руки.
Сергей Силаев
|
© 2002−2023 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.