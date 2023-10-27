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19:30, 26 октября 2023 года Орловские пожарные приняли "на службу" кошек Животных зовут Белка и Стрелка.



Фото: архив сайта

В августе на смену караулов пришла беременная кошка. Двух котят пристроили, а еще двое остались "на службе". Боевое крещение ими пройдено, котята ездили на тушение пожара.



Мама-кошка спрятала их в машине. Пушистиков обнаружили уже после того, как спасатели справились с огнем. Если найдутся желающие, пожарные готовы отдать котят в добрые руки.





Сергей Силаев



