Фонд микрофинансирования оставил прежними льготные ставки для орловского бизнеса
Это произошло несмотря на повышение ключевой ставки.
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Об этом рассказалгубернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 25 октября.
– По предложению правительства Орловской области наш фонд микрофинансирования оставил прежними льготные ставки по микрозаймам для орловского бизнеса, несмотря на повышение ключевой ставки, - отметил губернатор.
С начала 2023 года фонд предоставил 530 миллионов, объем привлеченных средств составил 2,3 миллиарда рублей.