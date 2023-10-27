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18:00, 26 октября 2023 года

Фонд микрофинансирования оставил прежними льготные ставки для орловского бизнеса

Это произошло несмотря на повышение ключевой ставки.

Фото из архива

Об этом рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков во время прямого эфира 25 октября.

По предложению правительства Орловской области наш фонд микрофинансирования оставил прежними льготные ставки по микрозаймам для орловского бизнеса, несмотря на повышение ключевой ставки, - отметил губернатор.

С начала 2023 года фонд предоставил 530 миллионов, объем привлеченных средств составил 2,3 миллиарда рублей.


Сергей Силаев
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