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16:15, 26 октября 2023 года

Орловцам рассказали, где будут продавать елки

Определены владельцы первых девяти базаров.

Фото из архива

В администрации города Орла состоялся аукцион, который определил владельцев первых девяти елочных базаров. Адреса сообщили в пресс-службе мэрии:

- переулок Трамвайный (сквер кинотеатра "Родина");
- улица 8 Марта, в районе дома № 19;
- улица Октябрьская, в районе дома №120;
- улица Металлургов, (район памятника "Металлург");
- площадь Комсомольская, в районе дома №77;
- улица Пушкина, в районе дома №20;
- улица Комсомольская, (напротив) в районе дома № 78Б;
- улица Комсомольская, в районе дома № 242;
- площадь Жукова.

В ноябре пройдет второй аукцион, где определят другие точки елочных базаров. Горожанам будут представлены локации во всех районах Орла. Начальная стоимость лота в этом году составляет 14 097 рублей, - рассказали сотрудники управления экономического развития администрации Орла.


Сергей Силаев
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