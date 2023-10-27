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16:15, 26 октября 2023 года Орловцам рассказали, где будут продавать елки Определены владельцы первых девяти базаров.



Фото из архива

В администрации города Орла состоялся аукцион, который определил владельцев первых девяти елочных базаров. Адреса сообщили в пресс-службе мэрии:



- переулок Трамвайный (сквер кинотеатра "Родина");

- улица 8 Марта, в районе дома № 19;

- улица Октябрьская, в районе дома №120;

- улица Металлургов, (район памятника "Металлург");

- площадь Комсомольская, в районе дома №77;

- улица Пушкина, в районе дома №20;

- улица Комсомольская, (напротив) в районе дома № 78Б;

- улица Комсомольская, в районе дома № 242;

- площадь Жукова.



– В ноябре пройдет второй аукцион, где определят другие точки елочных базаров. Горожанам будут представлены локации во всех районах Орла. Начальная стоимость лота в этом году составляет 14 097 рублей, - рассказали сотрудники управления экономического развития администрации Орла.





Сергей Силаев



