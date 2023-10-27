Орловцам рассказали, где будут продавать елки

В администрации города Орла состоялся аукцион, который определил владельцев первых девяти елочных базаров. Адреса сообщили в пресс-службе мэрии:
- переулок Трамвайный (сквер кинотеатра "Родина");
- улица 8 Марта, в районе дома № 19;
- улица Октябрьская, в районе дома №120;
- улица Металлургов, (район памятника "Металлург");
- площадь Комсомольская, в районе дома №77;
- улица Пушкина, в районе дома №20;
- улица Комсомольская, (напротив) в районе дома № 78Б;
- улица Комсомольская, в районе дома № 242;
- площадь Жукова.
– В ноябре пройдет второй аукцион, где определят другие точки елочных базаров. Горожанам будут представлены локации во всех районах Орла. Начальная стоимость лота в этом году составляет 14 097 рублей, - рассказали сотрудники управления экономического развития администрации Орла.